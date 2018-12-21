МЕГАБАНК увеличивает уставной капитал

Главным пунктом повестки дня собрания акционеров АО "МЕГАБАНК" был вопрос о дополнительной эмиссии акций и увеличении акционерами уставного капитала банка на 215 млн. грн.

АО "МЕГАБАНК" увеличит уставной капитал на 215 млн. грн. На внеочередном общем собрании акционеров банка, которое состоялось 18 декабря, было единогласно принято решение увеличить размер уставного капитала АО "МЕГАБАНК" до 835 млн. грн.

Главным пунктом повестки дня собрания акционеров АО "МЕГАБАНК" был вопрос о дополнительной эмиссии акций и увеличении акционерами уставного капитала банка на 215 млн. грн. Данное решение было поддержано и принято единогласно всеми акционерами.

Кроме того, учитывая высокий уровень доверия между акционерами банка, в повестку дня собрания был внесен вопрос о неиспользовании преимущественного права акционерами при проведении эмиссии. Голосование по этому вопросу получило единодушную поддержку акционеров. Это даст возможность ускорить процесс проведения эмиссии и укрепит позиции АО "МЕГАБАНК" на финансовом рынке.

Напомним, МЕГАБАНК работает в Украине уже 28 лет. Банк обслуживает около 600 тысяч клиентов в 168 отделениях. Среди акционеров банка – зарубежные финансовые организации развития, такие как Европейский банк реконструкции и развития, Немецкий государственный банк KfW, Международная финансовая корпорация.