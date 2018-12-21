Нацбанк выпустил монету с Севастополем

Монета имеет номинал 5 гривень и изготовлена из биметаллического сплава из недрагоценных металлов.

Национальный банк вводит в обращение памятную монету Город Севастополь. Читайте такжеНБУ перевыпустит банкноту времен Украинской народной республики (фото) Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Монета будет введена в обращение с 26 декабря 2018 года. "Эта монета продолжает серию Области Украины и посвящена украинскому городу со специальным статусом, расположенному в юго-западной части Крымского полуострова, вокруг уникальной Севастопольской бухты", - отмечает НБУ. Цена монеты составит ориентировочно 44 гривни. Реализацию памятных монет буду осуществлять региональные отделы Национального банка Украины и банки-дистрибьюторы (Ощадбанк и Укргазбанк). Как сообщал УНИАН, ранее НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную Киеву.

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