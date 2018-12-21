Нацбанк выпустил монету с Севастополем
16:44, 21 декабря 2018Финансы
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Монета имеет номинал 5 гривень и изготовлена из биметаллического сплава из недрагоценных металлов.
Монета будет введена в обращение с 26 декабря 2018 года / фото bank.gov.ua
Национальный банк вводит в обращение памятную монету Город Севастополь.
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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Монета будет введена в обращение с 26 декабря 2018 года.
"Эта монета продолжает серию Области Украины и посвящена украинскому городу со специальным статусом, расположенному в юго-западной части Крымского полуострова, вокруг уникальной Севастопольской бухты", - отмечает НБУ.
Цена монеты составит ориентировочно 44 гривни. Реализацию памятных монет буду осуществлять региональные отделы Национального банка Украины и банки-дистрибьюторы (Ощадбанк и Укргазбанк).
Как сообщал УНИАН, ранее НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную Киеву.
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