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Нацбанк выпустил монету с Севастополем

16:44, 21 декабря 2018
Финансы
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Монета будет введена в обращение с 26 декабря 2018 года / фото bank.gov.ua

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета будет введена в обращение с 26 декабря 2018 года.

"Эта монета продолжает серию Области Украины и посвящена украинскому городу со специальным статусом, расположенному в юго-западной части Крымского полуострова, вокруг уникальной Севастопольской бухты", - отмечает НБУ.

Цена монеты составит ориентировочно 44 гривни. Реализацию памятных монет буду осуществлять региональные отделы Национального банка Украины и банки-дистрибьюторы (Ощадбанк и Укргазбанк).

Как сообщал УНИАН, ранее НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную Киеву.

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Теги: #монета#памятные монеты