В 2019 году финансирование армии возрастет на 16 миллиардов - Порошенко

По словам президента, в целом на сектор обороны и безопасности планируется потратить более 5% ВВП.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2019 году финансирование армии возрастет по сравнению с предыдущим годом на 16 миллиардов гривень.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время церемонии передачи Вооруженным силам Украины вооружения и военной техники в Житомирской области.

"В Госбюджете, наконец, расходы только на оборону превышают 3% ВВП, а всего на сектор обороны и безопасности планируется потратить более 5% ВВП", - заявил он.

По его словам, на армию на следующий год выделено более 102 миллиардов гривень. "Это на 16 миллиардов больше, чем в прошлом году при стабильном курсе доллара США", - отметил президент.

"Есть деньги наконец на закупку в перспективе таких новейших комплексов как ракетное вооружение "Ольха", которое прошло успешные испытания, ракетное вооружение "Нептун", самоходная артиллерийская установка "Богдана", ударный разведывательный комплекс "Сокол", высокоточный снаряд "Квитнык" и многие другие", - заявил он.