В понедельник в Украине подешевеет валюта: свежие курсы

Официальный курс НБУ на 22 декабря: 100 USD – 2743.3934 грн; 100 EUR – 3131,3092 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2743,3934 (21 декабря – 2757,6874)

100 EUR – 3131,3092 (21 декабря – 3157,8278)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 21 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 27,37/27,40 гривни/доллар.

Текущие котировки на 13 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,22/31,26 гривни/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,4358 гривни/доллар.