Баланс недели: новые требования МВФ и успокоительный транш, разделение Фискальной службы и «позорный» мораторий на землю

Уходящая предновогодняя неделя принесла для страны и ее правительства крупный подарок «под елочку» – Международный валютный фонд принял новую программу экономической поддержки Украины объемом 3,9 млрд гривен. Сказать, что транш был долгожданный, - ничего не сказать, учитывая, что именно 2019 год будет пиковым по расчету с внешними кредиторами. Всего стране предстоит погасить 9,1 млрд долларов валютных заимствований, а первые крупные выплаты состоятся уже в феврале.

Обстановка вокруг продолжения жизненно необходимого сотрудничества с Фондом накалялась целый год – сродни упорству украинского правительства в вопросе повышения цены на газ для населения. Именно это было ключевым условие МВФ для начала новой программы. Премьер-министр Владимир Гройсман долго «оттягивал» решение, видимо, в преддверии выборов опасаясь негодования электората. Однако непопулярные решения, куда лучше дефолта, в котором бы страна оказалась без денег МВФ, поэтому условия кредитора пришлось выполнить.

Вечером 18 декабря стало известно, что Совет директоров Фонда принял новую программу сотрудничества с Украиной, а уже на следующий день Министерство финансов подтвердило, что первый транш объемом 1,4 млрд долларов поступит на счета Нацбанка до 25 декабря (деньги поступили 21 декабря). Моментально подтянулся еще один важный кредитор – Всемирный банк. Финучреждение одобрило предоставление Украине финансовой гарантии на 750 млн долларов. Согласно ожиданиям банка, это поможет привлечь в госбюджет страны на международных рынках около 1 млрд долларов.

«МВФ - это якорный кредитор для других официальных кредиторов Украины, которые уже сейчас дают нам кредиты на особых условиях, недоступных на рынке. Средства уже поступают в бюджет Украины и помогают нам обеспечить макрофинансовую стабильность - а это особенно важно в преддверии сложного избирательного года», - прокомментировала последние события министр финансов Оксана Маркарова.

На продолжение сотрудничества с МВФ не повлияло даже решение президента о введении военного положения в десяти областях, ведь страна выполнила предварительные условия для старта новой 14-месячной программы stand-by – утвердила сбалансированный бюджет и провела энергетическую реформу, увеличив цену на газ для населения, приблизив ее к рыночному паритету.

По словам главы Минфина, поддержка МВФ и Всемирного банка позволяют Украине уверенно пройти 2019 год и продолжить реформы.

«Уже сегодня мы можем сказать, что мы уверенно можем смотреть в 2019 год, потому что средства МВФ, в первую очередь, направляются на пополнение резервов Национального банка, и дают нам уверенность, что весь 2019 год мы будем находиться в программе и получать поддержку. А средства под гарантию Всемирного банка пойдут непосредственно в бюджет», - сказала Маркарова.

Между тем, обнародованный на уходящей неделе прогноз Международного валютного фонда относительно нашей страны оказался неоптимистичным. МВФ ухудшил оценку роста украинской экономики в 2018 году до 3,3% с 3,5%, прогнозируемых ранее. Также МВФ повысил прогноз среднегодового показателя инфляции – до 11% с 10,9% в уходящем году и до 9,2% с 7,3% - в 2019 году. Темпы роста реального ВВП остаются, как и в предыдущем отчете Фонда, довольно неутешительными – на уровне 2,7%.

Тут стоить напомнить, что, по словам первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, качество жизни в Украине ощутимо улучшится, когда ежегодный рост экономики будет составлять порядка 5-7%. Но для этого, уточнил вице-премьер, необходимо продолжить ключевые реформы в стране.

Что требует МВФ

Международный валютный фонд 20 декабря обнародовал текст Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой программы stand-by для Украины.

В аспекте монетарной сферы, согласно документу, НБУ должен придерживаться политики гибкого валютного курса, а инфляция не должна превышать 7% с декабря 2018 по декабрь 2019 года, а в 2020 году - 5% +/- 1%.

Во время выполнения программы Украине запрещено проводить налоговую амнистию, но это ограничение «не отрицает возможности проведения в будущем кампании по однократному декларированию активов физических лиц, при условии предварительного согласования ее условий и обоснования целей с экспертами МВФ».

Кроме того, Украине запрещено вводить новые налоговые льготы и снижать ставки налога на прибыль предприятий. Нельзя вводить второй уровень пенсионной системы. В то же время страна продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли.

В сфере управления государственными финансами предполагается внедрение мероприятий, предусмотренных в рамках Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2021 годы, в частности, внедрение среднесрочного бюджетного планирования с 2019 года включительно с обзорами расходов и определением четких предельных показателей затрат и ограничений на расходы.

Что касается повышения тарифов на газ, то Украина должна придерживаться ранее принятого плана приведения цен на голубое топливо к рыночным. Среди «энергетических» пунктов указаны анбандлинг «Нафтогаза» и увеличение добычи газа.

В финансовой политике ожидается дальнейшее повышение устойчивости банковской системы, благодаря капитализации банков, совершенствованию нормативной базы по операциям связанных лиц, восстановлению платежеспособности ФГВФЛ до конца декабря 2019 года и решению проблемы недействующих кредитов.

С конца декабря 2018 года Минфин обязуется регулярно публиковать квартальные КРИ для госбанков, а также отчитываться о прогрессе внедрения их стратегических планов и реструктуризации недействующих кредитов. Минфин также будет регулярно предоставлять отчеты, обобщать прогресс в восстановлении активов и в судебных процессах в отношении четырех государственных банков (первый отчет будет опубликован до конца марта 2019 года - структурный маяк).

В конце марта 2019 года согласно условиям документа должны быть назначены независимые наблюдательные советы в госбанках - «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке». К концу апреля 2019 Минфин подпишет меморандумы о взаимопонимании с каждым из государственных банков, а также предполагается вход Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC) в капитал «Ощадбанка» и «Укргазбанка».

Меморандум предполагает начало работы Антикоррупционного суда. К концу апреля 2019 года 35 антикоррупционных судей должны быть назначены в ВАСУ. Также должен быть проведет независимый аудит Национального антикоррупционного бюро.

Что касается приватизации, то Меморандум предусматривает продажу «Центрэнерго», угольной компании «Краснолиманская», предприятий «Индар» и «Президент-Отель» (г. Киев) в первой половине 2019 года.

Трансформация ГФС

Во вторник правительство во время закрытой части своего заседания приняло решение о разделении Фискальной службы на таможню и налоговую (в состав которой будут входить подразделения налоговой полиции). Как стало известно чуть позднее, реформирование этого аппарата является одним из пунктов Меморандума об экономической и финансовой политике по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Согласно документу, обе новоиспеченные службы будут существовать как отдельные центральные органы исполнительной власти и будут подотчетны Министерству финансов. Для реорганизации ГФС будет создана специальная комиссия, которую возглавит заместитель Маркаровой – Сергей Верланов. Текста решения правительства пока на официальном сайте нет, да и принималось оно, вероятно, второпях из-за необходимости успеть к заседанию Международного валютного фонда.

На самом деле ничего в корне нового не произошло, ведь до 2012 года в Украине уже существовали Государственная налоговая и Государственная таможенная службы. Однако во время каденции сбежавшего президента Януковича, оба органа решили объединить в единое ведомство – Министерство доходов и сборов. Им руководил небезызвестный Александр Клименко, который после отстранения от власти команды Януковича покинул Украину и был объявлен в розыск по обвинению в коррупционныхмахинациях.

Согласно ожиданиям Минфина, после проведения реформы прозрачность системы управления налогами и сборами в государстве на порядок улучшится. А добропорядочные налогоплательщики смогут облегченно вздохнуть, поскольку давления станет меньше.

«Разделение ГФС на две службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов», - отметил Верланов.

Возможно, здесь присутствует еще одна не прозвучавшая в публичной плоскости цель, - в такой способ Кабинет министров намеревается «подчистить» кадровый состав пока еще действующей госструктуры. И это очень вовремя, учитывая, что недавним решением суда в должности главы ГФС был восстановлен скандально известный Роман Насиров.

Старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Роман Марченко считает, что решение суда по восстановлению Насирова теперь не имеет смысла, поскольку оно не будет распространяться на новые юридические структуры, которые возникнут в результате трансформации органа. Соответственно, занять пост руководителя одной из служб Насирову не удастся. К тому же, согласно условиям Меморандума с МВФ, конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина. Полное разделение «фискального монстра» должно быть завершено до конца апреля 2019 года.

Мораторий на продажу земли. «Позорный»

На уходящей неделе депутаты в очередной раз продлили срок моратория на продажу сельхозземель на год - до 2020-го. Еще в сентябре президент Петр Порошенко выразил сомнение в том, что в ближайшее время Верховная Рада откроет рынок земли, особенно с учетом того, что уже фактически началась предвыборная кампания. Сомнения главы государства оказались небеспочвенными.

Представляя законопроект на заседании Верховной Рады, член фракции «Блок Петра Порошенко» и заместитель главы Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко, инициировавший данный документ, отметил, что в юридическом плане продление моратория не имеет никакого политического смысла, поскольку он будет снят лишь тогда, когда будет принят закон об обороте сельскохозяйственных земель.

Однако не все разделили такое спокойствие к голосованию по документу, некоторые депутаты были крайне возмущены. «Здравствуй, Ленин, гуд бай, декоммунизация… И спасибо всем, кто голосовал «против» или воздержался и не голосовал. Я не голосовала за этот коммунистический позор. Это самое позорное решение Верховной Рады за год», - выразила свое негодование вице-спикер парламента Ирина Геращенко в Facebook.

Зато премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что продление или непродление парламентом моратория на продажу земель фактически не повлияет на сложившуюся ситуацию.

«Независимо от того, будет продлен или не будет, мораторий будет действовать, пока парламент не примет закон «Об обороте земель». Я об этом рассказываю, чтобы все посмотрели, как будут пиариться и бороться за продолжение моратория, хотя он и так будет действовать», - сказал премьер.

Последние месяцы эксперты, инвестиционные банкиры и часть аграриев присылали обращения к президенту и правительству с призывом разрешить продажу земли сельхозназначения. По их мнению, продолжение запрета на отчуждение земель блокирует развитие украинской экономики, к тому же, согласно решению Европейского суда по правам человека мораторий нарушает конституционные права украинских граждан.

В ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» предупредили, что в связи с принятым 22 мая этого года решением ЕСПЧ, механическое продление моратория может иметь последствия в виде колоссальных финансовых убытков из-за массовых исков в Европейский суд.

«По оценкам юристов, объемы возмещений для каждого из следующих истцов могут достигать от 2 тысяч до 75 тысяч евро. В масштабах почти 7 млн собственников подмораторных земель - это значительное бремя штрафных выплат из государственного бюджета», - подчеркнули в ассоциации.

Согласно расчетам Всемирного банка, отмена моратория принесет экономике Украины 0,7-1,5 млрд долларов ежегодно, что эквивалентно дополнительному росту ВВП. Эксперты банка также считают, что отказ от запрета могл бы снизить коррупцию и улучшить экономическое состояние селян. По их оценке, в условиях моратория владельцы паев недополучают более 3 млрд долларов в год за аренду земли.

Учитывая, что сейчас земля или сдается в аренду по заниженной цене, или находится в ведении госпредприятий, которые используют ее в различных схемах, бюджет страны недополучил около 60 млн долларов за год.

По информации «Института аграрной экономики», продать свою землю сельскохозяйственного назначения сразу после открытия в Украине рынка земли готовы 10,4% селян. Это означает, что предложение на рынке, в случае его внедрения, могло составить 1,5-2,8 млн га сельскохозяйственных угодий.

Людмила Росик