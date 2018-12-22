Bloomberg оценило потери богатейших люди мира в $511 миллиардов

В целом американские миллиардеры из списка Bloomberg лишились 5,9% от состояния.

Богатейшие люди планеты потеряли $511 млрд в 2018 году.

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Как сообщает агентство Bloomberg, Джефф Безос - основатель Amazon.com, чье состояние достигало $168 млрд в сентябре, затем, согласно данным агентства, потерял $53 млрд. В целом американские миллиардеры из списка Bloomberg лишились 5,9% от состояния.

По данным агентства, не избежали этой участи и некоторые российские миллиардеры, так, Олег Дерипаска, который подпал под санкции США, потерял $5,7 млрд.