Bloomberg оценило потери богатейших люди мира в $511 миллиардов
14:20, 22 декабря 2018Финансы
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В целом американские миллиардеры из списка Bloomberg лишились 5,9% от состояния.
Иллюстрация REUTERS
Богатейшие люди планеты потеряли $511 млрд в 2018 году.
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Как сообщает агентство Bloomberg, Джефф Безос - основатель Amazon.com, чье состояние достигало $168 млрд в сентябре, затем, согласно данным агентства, потерял $53 млрд. В целом американские миллиардеры из списка Bloomberg лишились 5,9% от состояния.
По данным агентства, не избежали этой участи и некоторые российские миллиардеры, так, Олег Дерипаска, который подпал под санкции США, потерял $5,7 млрд.
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