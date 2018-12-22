Реальная зарплата в Украине в январе-октябре выросла на 13%

Министр социальной политики заявляет, что в следующем году минимальная зарплата еще вырастет на 12,1% и составит с января 4 тыс. 173 грн.

Реальная заработная плата в Украине в течение января-октября 2018 выросла на 13%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время итоговой годовой пресс-конференции по результатам деятельности Министерства социальной политики Украины сообщил министр Андрей Рева.

«Среднемесячная заработная плата по стране за январь-октябрь этого года увеличилась на 25,6% и составила 8 тыс. 660 грн. Реальная заработная плата выросла на 13%», - сказал он.

Рева отметил, что в следующем году минимальная зарплата еще вырастет на 12,1% и составит с января 4 тыс. 173 грн.

«На рынке труда в 2018 году благодаря оживлению развития экономики наблюдаются положительные тенденции роста занятости и сокращения безработицы. По данным Госстата, за первое полугодие уровень занятости вырос с 56% относительно аналогичного периода прошлого года до 56,8%. Уровень безработицы, который рассчитывается по методологии Международной организации труда снизился с 9,6% до 8,9% », - отметил глава Минсоцполитики.