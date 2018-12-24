Подскочит до $50 тысяч: финансист спрогнозировал новый рекорд курса биткоина в будущем

Эксперт отметил, что с 2008 года криптовалюты пережили много колебаний и периодов пессимизма.

Курс биткоина в ближайшие годы остановит падение и подскочит до рекордных отметок – 40-50 тыс. долларов.

Такой прогноз озвучил финансовый консультант Алексей Половинкин, комментируя колебания на рынке криптовалют, передает «Обозреватель».

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По его словам, колебания курса криптовалют вверх-вниз происходят по разным причинам.

"В начале 2017 года – 1 тыс. долларов стоимость биткоина, конец года – 20 тыс. долларов. Рост в 20 раз, но до того, как была тысяча, курс тоже падал, поднимался, и тысячи, много кто имел скептицизм вообще к криптовалютам. Кто-то понимал: если он сильно упал, то это время покупать, потерпеть до 20 тысяч. Многие купили квартиры себе, которые даже не планировали", – напомнил эксперт.

Половинкин заявил, что сейчас, когда курс биткоина очень сильно упал, есть две категории – большинство идет, меньшинство закупает.

"Мое личное мнение. Следующий "потолок" – это 40-50 тыс. долларов за биткоин. Когда это будет, через три, четыре года – не могу сказать точно. Но что колебание будет – это однозначно", – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что с 2008 года криптовалюты пережили много колебаний и периодов пессимизма.

"Еще у Уоррена Баффета есть хорошее выражение – когда кричат об инвестинструменте, надо из него выходить. Так было при курсе 20 тысяч, а большинство заходило. Когда начинают молчать и говорить "это не очень, это страшно" – надо заходить", – резюмировал финансовый консультант.