Отток иностранных инвестиций из России стал максимальным за пять лет

Больше фонды выводили из России лишь в 2013 году.

Отток инвестиций иностранных фондов из России в уходящем году превысил $1 млрд.

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Больше фонды выводили из России лишь в 2013 г. – $3,1 млрд, подсчитал «Коммерсант», основываясь на данных BofA Merrill Lynch с учетом оценок Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Первая волна оттока средств пришлась на первое полугодие и была связана с геополитическим фоном вокруг России. Весной из страны вывели $700 млн. Этому способствовала январская публикация Минфином США «кремлевского списка» крупных чиновников и бизнесменов, в отношении которых могут быть введены ограничения. Сами санкции последовали в апреле. А в августе в конгресс США был внесен законопроект о новых антироссийских санкциях.

«Санкции против UC Rusal и ряда других компаний в апреле и угроза санкций против госбанков обрушили российские акции, а риск новых ограничений отпугивал возможных инвесторов», – поясняет партнер FP Wealth Solutions Алексей Дебелов.

В конце года нервозности инвесторам добавили цены на нефть. Особенно после того, как были пробиты уровни $60 и $55 за баррель. Только за последние три недели отток средств инвесторов из фондов, ориентированных на российский рынок, составил $330 млн.

Сокращение притока средств в 2018 г. отмечалось на всех развивающихся рынках. За неполные 12 месяцев фонды, ориентированные на emerging markets, привлекли на $12 млрд меньше поступлений, чем годом ранее, что составило около $50 млрд. Из стран БРИК наибольший приток зафиксировали фонды Китая – $31 млрд. Отток отмечали фонды Индии, из которых за год было выведено почти $3,5 млрд.