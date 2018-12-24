Экономист спрогнозировал, сколько будут стоить доллар и евро в 2019 году

К концу следующего года валюта США может подорожать до 30 гривень за доллар.

Уходящий 2018 год на отечественном валютном рынке отмечен укреплением гривни — накануне праздников доллар подешевел по официальному курсу, на межбанке и на наличном рынке. Однако в 2019 году доллар и евро подорожают.

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Такое мнение в интервью "Фактам" высказал аналитик Вадим Иосуб.

"Если говорить о том, каким будет курс доллара в 2019 году, то высока вероятность, что к концу следующего года валюта США все же может подорожать до 30 грн. за доллар, евро в этом случае будет стоить 33 грн.", - считает экономист.

Как сообщал УНИАН, МВФ перечислил Украине $1,4 миллиарда. Международные резервы Украины выросли до 20,1 млрд долл. США, или до пятилетнего максимума.