Американские индексы лихорадит: Минфин США пытается успокоить рынки

Министр финансов провел переговоры с главами ведущих банков на фоне падения рынков.

Министр финансов в администрации президента Дональда Трампа в воскресенье обзвонил ведущих американских банкиров на фоне продолжающихся распродаж на Уолл-стрит. Стивен Мнучин планирует собрать группу официальных лиц, получившую название «Команда по защите от спада».

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За последние недели американские фондовые рынки резко снизились в связи с опасениями по поводу замедления экономического роста. Ситуация развивается так, что индекс S&P 500 в декабре может продемонстрировать самое серьезное снижение в процентном отношении со времен Великой депрессии, сообщает «Голос Америки».

«Сегодня я провел отдельные телефонные разговоры с главами шести крупнейших банков страны», – написал Мнучин в Твиттере незадолго до открытия финансовых рынков в Азии.

Фьючерсы на американские индексы акций снизились вечером в воскресенье при возобновлении электронных торгов в начале недели, укороченной в связи с праздниками.

В начале торгов индекс E-mini S&P 500 снизился примерно на четверть процента.

В сообщении министерства финансов говорится, что Мнучин провел переговоры с главами Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo.

«Руководители (банков - ред.) подтвердили, что у них есть достаточный объем ликвидности для кредитования», – сообщило министерство.

«(Мнучин - ред.) также подтвердил, что они не ожидают каких-либо проблем с клирингом и маржой, и что рынки продолжают функционировать в нормальном режиме», – заявил Минфин.

Звонки Мнучина банкирам состоялись на фоне частичной приостановки работы федерального правительства, которая началась в субботу в связи с тупиковой ситуацией в Конгрессе, вызванной требованием Трампа выделить дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой. Финансирование примерно четверти программ федерального правительства прекратилось в полночь с наступлением субботы, и так называемый «шатдаун» может продлиться до 3 января.

Министерство сообщило, что в понедельник Мнучин проведет совещание с рабочей группой по финансовым рынкам при президенте, куда входят основные руководители американской финансовой системы, и которую иногда называют «Командой по защите от спада».

В рабочую группу, которая также собиралась в 2009 году, на позднем этапе финансового кризиса, входят представители ФРС, а также Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Уолл-стрит также внимательно следит за сообщениями о том, что Трамп проводит закрытые дискуссии о возможности увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла. Мнучин сообщил в субботу, что Трамп сказал ему, что он «никогда не предлагал уволить» Пауэлла.

Трамп критиковал американский центральный банк за повышение базовой учетной ставки в этом году, что может привести к дальнейшему замедлению экономического роста. Независимость ФРС считается одним из столпов американской финансовой системы.

Переговоры Мнучина с руководителями банков состоялись на фоне значительных убытков в некоторых классах активов.

Только за один декабрь индекс S&P 500 снизился на 12,5 процентов, в то время как индекс Nasdaq Composite потерял 13,6 процента. Индекс Nasdaq находится на «медвежьем» тренде, снизившись почти на 22 процента с рекордного максимума, достигнутого в конце августа, и S&P демонстрирует схожие тенденции.

Рынки корпоративного кредитования также находятся под давлением, а рынки корпоративных облигаций инвестиционного уровня демонстрируют худшие показатели со времен финансового кризиса 2008 года.

На рынке высокодоходных облигаций, где привлекают капитал компании с самой низкой кредитоспособностью, за весь месяц не произошло ни одной сделки.

Последний раз такая ситуация возникала в ноябре 2008 года.