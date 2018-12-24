В Китае не исключают замедления роста ВВП страны

Китайские эксперты отметили, что в 2019 году экономическая ситуация в мире будет неопределенной и темпы роста ВВП Китая замедлятся до 6,3%.

Эксперты Академии общественных наук Китая (АОН КНР) не исключают, что в следующем году темпы роста ВВП страны могут замедлиться до 6,3%.

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Об этом сообщает Росбалт.

"По предварительным оценкам АОН, рост экономики КНР по итогам 2018 года составит около 6,6%", - говорится в сообщении.

Однако, указывают эксперты академии, в 2019 году ситуация в мире будет еще более неопределенной, и, по предварительным прогнозам, темпы роста ВВП Китая замедлятся на 0,3 процентных пункта и составят 6,3%.

Ранее в декабре в Пекине прошло Центральное совещание по экономической работе, участники которого подтвердили стремление нарастить в следующем году объемы денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования экономики страны.

В частности, власти КНР обещают добиться урегулирования торговых споров с США, зафиксировав это в соответствующем соглашении. Кроме того, Китай продолжит открывать внутренние рынки для иностранного бизнеса и инвесторов.

Напомним также, что экономика страны по итогам III квартала 2018 года прибавила 6,5% в годовом сопоставлении. Таким образом, темпы роста ВВП в III квартале оказались минимальными с 2009 года. В сравнении с предыдущими тремя месяцами экономика КНР прибавила в июле - сентябре 1,6%.