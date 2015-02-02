Украине осталось на реформы максимум несколько месяцев - ЕБРР

Об этом заявил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, пишет "Голос Америки".

"Сейчас я вижу гораздо больше разговоров о необходимости реформ, чем самих реформ", - цитирует банкира агентство Блумберг.

Малиж считает, что Украина, в первую очередь, должна реформировать три основные отрасли: банковский и энергетический секторы, а также инвестиционную среду.

Он советует почистить украинский банковский рынок от нечестных игроков, реформировать "Нафтогаз Украины", а также сделать честными правила игры в экономике, чтобы привлечь международных инвесторов. Для воплощения этих изменений, рассказывает Малиж, у украинского правительства очень мало времени.

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Банкир положительно отзывается о работе руководства Национального банка, а девальвацию гривни и монетарную политику в интервью газете "День" называет политическим решением.

"ЕБРР при принятии решения о предоставлении кредитов Украине принимает во внимание кредитные решения МВФ, наличие в Украине "хороших проектов", а также состояние реформирования страны", - рассказывает представитель банка.

Сегодня Украина очень близка к дефолту, считает Малиж. "Если в ближайшее время МВФ не примет план поддержки Украины, это очень рискованно. Я бы сказал, это вопрос нескольких месяцев. Было бы очень хорошо, если бы МВФ утвердил свой пакет до конца февраля", - добавил он.

Первая запланированная инвестиция ЕБРР в Украине планируется в сумме 150 млн долларов компании "Укртрансгаз" на модернизацию газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород".

Впрочем, по словам Малижа, практическое инвестирование не может начаться, потому что украинское правительство не прилагает усилий в реформировании энергетической отрасли. "Это является условием кредитования", - рассказал представитель ЕБРР. Он отметил, что банк не имеет лимита на кредитование Украины в 2015 году.

"Украине нужны три вещи: деньги, знания и политическая воля. С деньгами и знаниями ЕБРР готов им помочь, а вот политическая воля - это 100% желание самой Украины. Положительные изменения нужны украинцам, а не банку или Евросоюзу", - подытожил он.