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Капитализация рынка криптовалют потеряла более $10 миллиардов

10:05, 26 декабря 2018
Финансы
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Биткоин вчера подешевел на 9,3% / фото УНИАН

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По данным CoinMarketCap, биткоин вчера подешевел на 9,3% - до $3812. Его капитализация сократилась на $6,5 млрд, до $66,5 млрд, и составила 51,6% рынка, пишет liga.net.

Эфириум подешевел на 11,21%, Bitcoin Cash - на 17,71%, Litecoin - на 12,12%.

Ранее аналитик Bloomberg Майк Макглоун высказал мнение, что биткоин в грядущем году может протестировать новые минимумы.

"Все основные показатели указывают на то, что рынок сейчас перепродан, возможно, сильнее всего за всю историю биткоина. В следующем году биткоин сформирует новый уровень, который будет ниже текущих цен", - отметил Макглоун.

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Теги: #биткоин#криптовалюта Bitcoin