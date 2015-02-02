Украина за год снизила экспорт через офшоры на 87% - Фискальная служба

Экспорт украинских товаров через офшорные зоны в 2014 году сократился на 87% по сравнению с 2013 годом - до 461 млн долл., что составило 0,9% всего украинского экспорта в прошлом году, говорится в сообщении Государственной фискальной службы, размещенном на ведомственном сайте.

«При этом импорт товаров из офшорных зон в Украину в 2014 году сократился на 51% - до 387 млн долл. при общем объеме импорта в Украину в 52,5 млрд долл. и экспорта – в 54 млрд долл.», - сообщили в ГФС.

В Фискальной службе также отметили, что в географическом разрезе экспорт в офшоры сократился следующим образом: на Британские Виргинские острова – в 10 раз, в Сент-Винсент и Гренадины – в 4 раза, на Маршальськие острова – в 2,6 раза, на Сейшельские острова – на 45%, в Сент-Китс и Невис - в 5,8 раза, в Белиз – в 33,9 раза, на Бермудские острова – в 38,6 раза.

«В то же время, в 2014 году в 3,7 раза сократился импорт товаров в Украину из Кипра – до 2,2 млрд долл., но вырос экспорт украинских товаров на Кипр – на 23%, до 1,5 млрд долл.», – подчеркнули в ГФС.

Читайте такжеЯценюк хочет закрыть кипрский оффшор, через который выводится около 6 млрд гривень в годРанее заместитель руководителя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что Украина в 2014 году сократила товарооборот со странами-партнерами на четверть – до 106,8 млрд долл., что стало самым низким показателем объема международной торговли страны за последние 4 года. Согласно приведенной Макаренко информации, экспорт украинских товаров в 2014 году составил 54,2 млрд долл., что оказалось на 14% меньше аналогичного показателя 2013 года. Импорт составил 52,6 млрд долл., что также меньше показателя 2013 года на 32%. Существенное сокращение импорта на фоне относительно менее интенсивного снижения экспорта позволило, по данным ГФС, зафиксировать положительное торговое сальдо в 2014 году в объеме 1,6 млрд долл.

В региональном разрезе на первое место по уровню активности торговли с Украиной вышли страны ЕС (35,5% общего объема торговли нашей страны). При этом в структуре украинского экспорта страны ЕС заняли 32%,в структуре импорта – 39%. Как сообщили в ГФС, объем украинского экспорта вырос фактически во все государства Евросоюза за исключением Франции и Венгрии.

Второе и третье места по объемам торговли заняли соответственно страны СНГ (29% товарооборота) и страны Азии (24% товарооборота).

В ГФС отметили, что в 2014 году две трети (63%) украинского экспорта пришлось на 12 стран – Польшу, Италию, Германию, Нидерланды, Россию, Турцию, Египет, Китай, Индию, Беларусь, Казахстан и Саудовскую Аравию. Основной объем импорта (69%) Украина ввезла из 10 стран, в частности из Германии, Италии, Польши, Венгрии, Франции, Китая, США, Турции и России.