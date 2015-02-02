Доллар в России сегодня утром снова поднялся выше 70 рублей

К 10.55 мск курс доллара поднялся выше отметки 70 руб., достигнув на максимуме уровня в 70,14 руб., что на 1,23 руб. выше уровня пятничного закрытия. Курс евро на пике поднялся до 79,395 руб., что на 1,425 руб. выше уровня закрытия торгов 30 января, сообщает РБК.

Тем не менее, курсы обеих валют пока остаются ниже максимумов года, зафиксированных в минувшую пятницу, после того, как ЦБ объявил о снижении ключевой ставки до 15% годовых. Тогда за несколько минут курс доллара на Московской бирже взлетел до 71,8465 руб. что более чем на 3 руб. превышало уровень закрытия четверга. Одновременно курс евро поднялся до 81,55 руб., что было на 3,875 руб. выше уровня закрытия торгов 29 января.

Аналитики называют негативными факторами для рубля эскалацию напряженности в Украине и отсутствие прогресса в переговорах, которые состоялись в Минске в прошедшие выходные. Сегодня же агентство Bloomberg заявило, что одной из самых серьезных угроз для курса рубля является необходимость погашения долгов перед иностранными кредиторами, для чего в феврале российским компаниям понадобится приобрести иностранной валюты на $10,2 млрд. «Тяжелое бремя валютного долга, который необходимо погасить в феврале, может вызвать новый кризис доверия к рублю. Если на эти выплаты наложатся дальнейшее снижение цен на нефть, обострение украинского конфликта и угроза ужесточения санкций, то российские рынки могут столкнуться с новым приступом волатильности», – цитирует агентство директора по стратегии на развивающихся рынках SEB AB в Стокгольме Пера Хаммарлунда.

Читайте такжеДолги российских корпораций и банков ухудшат позиции рубля в февралеНа прошлой неделе министр финансов России Антон Силуанов заявил, что курс рубля нашел равновесное положение и ситуация на валютном находится под контролем. В свою очередь, аналитики Credit Suisse в своем отчете заявили о непродолжительности периодов стабильности рубля. По их расчетам, в течение ближайших месяцев доллар может подорожать до 82 руб., а если нефть подорожает до $70 за барр., то доллар будет стоить 75 руб.

К 11:10 мск курс доллара на Московской бирже составлял 69,357 руб., что на 44,65 коп. выше уровня пятничного закрытия, курс евро – 78,46 руб., что на 49 коп. выше уровня закрытия торгов 30 января.

Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 31 января 2015 года, составляет 68,9291 руб., официальный курс евро – 78,1105 руб./€1.