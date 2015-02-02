Средства Госказначейства за месяц увеличились втрое

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 февраля 2015 года составил 8,792 млрд грн, что в 2,9 раза больше, чем на 1 января 2015 года, сообщается на сайте Госказначейства.

Согласно сообщению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остаток средств на едином счете Госказначейства увеличился в 1,9 раза.

Отмечается, что объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.

Читайте такжеМестные бюджеты не выполнены по доходам в четырех областяхКак сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 января 2015 года составлял 3,008 млрд грн.