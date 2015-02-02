Луганская ОГА получила право утверждать бюджет области

Кабинет министров Украины на период проведения антитеррористической операции на востоке Украины передал Луганской областной государственной администрации полномочия по утверждению и распределению областного бюджета.

Соответствующее постановление Кабмина от 31 января 2015 года опубликовано на правительственном сайте.

Кроме того, Луганская облгосадминистрация получила право создавать целевые фонды, получать займы на покрытие кассовых разрывов, проводить межбюджетные трансферты и определять часть прибыли коммунальных предприятий, которая будет изыматься в областной бюджет.

Читайте такжеСредства Госказначейства за месяц увеличились втроеКак сообщал УНИАН, ранее министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявлял о необходимости наделения Луганской облгосадминистрации бюджетными полномочиями в связи с отсутствием действующего областного совета.