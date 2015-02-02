Абромавичус рассчитывает вывести Украину на 50-е место в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса

Украина к 2017 году должна существенно улучшить свои позиции в Рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка (Doing Business) и занять в нем 50-е место, заявил в эфире телеканала «1+1» министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус.

«Мы будем радовать бизнес тем, что будем упрощать ведение бизнеса. Сейчас мы на 96-м месте в рейтинге Doing Business, через два года хотим быть на 50-м месте, - сказал министр. - Будем бороться с коррупцией путем дерегуляции. Думаю, что в ближайшем будущем мы увидим, что инвесторы возвращаются в нашу страну».

При этом Абромавичус подчеркнул, что правительство уже сделало немало на пути упрощения ведения бизнеса. «Работа кипит, мы многое сделали. На минувшей неделе мы приняли решение для аграриев – сократили карантинные сертификаты (разрешили получать их на добровольной основе – УНИАН). Раньше, чтобы перевезти, например, зерно из одного района в другой, нужно было получить сертификат, платить за него. Коррупционная составляющая там была 3-4 млрд грн», – отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в конце января премьер-министр Украина Арсений Яценюк сообщил, что Украина улучшила позиции в Рейтинге легкости ведения бизнеса по версии Всемирного банка (Doing Business), заняв, по предварительным данным 2015 года, 96-е место по сравнению с 112-м в 2014 году. По словам Яценюка, основными факторами улучшения позиций стали изменения в регистрации прав собственности и налоговая реформа.

Читайте такжеСоболев отмечает, что среди украинцев растет нетерпимость к коррупции В 2014 году Украина заняла 112-е место в рейтинге Doing Business, улучшив свои позиции на 25 пунктов. При этом эксперты Всемирного банка отмечали, что наша страна имеет большой потенциал. В числе формирующих его факторов эксперты банка называли наличие в Украине трети мирового чернозема, выгодное географическое положение, достаточно большой внутренний рынок, а также вполне развитую инфраструктуру и индустриальную базу.

В марте 2014 года правительство Арсения Яценюка заявляло о планах войти в сотню лучших стран рейтинга Doing Business благодаря реформированию экономики и упрощению регуляторных процедур.