Bloomberg прогнозирует ускорение падения рубля из-за долгов российских компаний

Одной из самых серьезных угроз для курса рубля является необходимость погашения долгов перед иностранными кредиторами, для чего в феврале российским компаниям понадобится приобрести валюты на $10,2 млрд.

Как сообщает РБК, об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные в своем терминале.

Агентство отмечает, что объем корпоративных долгов, которые необходимо погасить в феврале, будет крупнейшим в этом году – на него придется почти четверть всех выплат за 2015 год.

По мнению экспертов, на которых ссылается Bloomberg, компании, у которых нет необходимого запаса евро и долларов, будут продавать рубли, что усилит давление на национальную валюту. Поскольку многие российские корпорации лишились доступа к капиталу на западных рынках из-за санкций, они вынуждены создавать валютные резервы.

«Тяжелое бремя валютного долга, который необходимо погасить в феврале, может вызвать новый кризис доверия к рублю. Если на эти выплаты наложатся дальнейшее снижение цен на нефть, обострение украинского конфликта и угроза ужесточения санкций, то российские рынки могут столкнуться с новым приступом волатильности», – цитирует агентство директора по стратегии на развивающихся рынках SEB AB в Стокгольме Пера Хаммарлунда.

Читайте такжеДоллар в России сегодня утром снова поднялся выше 70 рублейОдно из крупнейших погашений должна произвести в феврале «Роснефть», напоминает Bloomberg – компании предстоит выплатить промежуточный кредит на $7,1 млрд, привлеченный для поглощения ТНК-BP, при этом за весь год ей предстоит выплатить $19,5 млрд. В декабре «Роснефть» выпустила облигации на сумму 625 млрд руб. В январе компания привлекла еще 400 млрд руб.

Аналитики Bloomberg считают, что локальное падение рубля 26 января на 6,6% было вызвано опасением, что крупнейшая нефтяная компания России будет конвертировать средства в иностранную валюту, чтобы погасить задолженность. «Роснефть» заверила, что привлеченные средства оставит в рублях, чтобы расплатиться с поставщиками, подрядчиками и кредиторами, а валютные обязательства погасит за счет имеющихся запасов.

Падение рубля в январе 2015 года на 20% относительно американской валюты стало самым сильным за последние 16 лет. Последний раз рубль демонстрировал такой результат в сентябре 1998 года, когда российская валюта потеряла более трети своей стоимости.