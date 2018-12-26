Стало известно, кого налоговая будет проверять в следующем году

Больше всего проверок ожидается на компании в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

В следующем году налоговая выполнит 6721 проверку.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Опендатабот, платформу для работы с открытыми данными.

"Наибольшее количество проверок ожидается на компании в Киевской, Харьковской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

Чаще будут проверять компании, занимающиеся транспортом, оптовой и розничной торговлей.

Плановые проверки ждут компании, которые имеют критерии риска, определены приказом Министерства финансов Украины. К ним относятся:

1. Компании, которые имеют уровень уплаты налога на прибыль ниже уровня уплаты по соответствующей отрасли;

2. Компании, которые имеют уровень уплаты НДС ниже уровня уплаты по соответствующей отрасли;

3. Компании, которые задекларировали отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль;

4. Компании, которые имеют отношения с контрагентами, которые находятся в розыске, ликвидированы или обанкротились;

5. Компании, которые имеют расхождения налоговых обязательств и налогового кредита.

В приказе также сказано, что кроме основного списка подозрительных компаний ГФС также будет проверять их подразделения, дочерние предприятия и контрагентов.

Банки, страховщики, торговцы ценными бумагами, постоянные представительства и представительства нерезидентов тоже включаются плановых проверок.