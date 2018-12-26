Фонд гарантирования погасил 6 миллиардов долга перед НБУ и Минфином

В частности, 20 декабря Фонд досрочно погасил часть кредита Нацбанка в сумме 140 миллионов гривень.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2018 году погасил долги перед Национальным банком Украины и Министерством финансов на общую сумму 6,02 миллиарда гривень.

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Как сообщила пресс-служба Фонда, из них Фонд погасил 5,02 миллиарда гривень по кредитам НБУ и впервые осуществил досрочное погашение 1 миллиарда гривень по векселям Минфина.

Также сообщается, что 20 декабря Фонд досрочно погасил часть кредита Национального банка Украины в сумме 140 миллионов гривень.

По состоянию на 21 декабря этого года остаток задолженности по полученным Фондом кредитам составляет 72,19 миллиарда гривень, из них 1,46 миллиарда гривень - остаток задолженности по кредиту НБУ и 70,73 миллиарда гривень - по кредитам Минфина, из которых 12,17 миллиарда гривень - начисленные проценты.

"Уже в январе 2019 года Фонд планирует полностью рассчитаться с Национальным банком. Кроме того, в течение следующего года планируется продолжить досрочное погашение своих обязательств перед Минфином", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщал о планах в 2018 году погасить 15,3 миллиарда гривень задолженности, в том числе 5,2 миллиарда гривень в пользу НБУ и 10,1 миллиарда гривень - в пользу Минфина.