Завтра в Украине подешевеют евро и доллары

Официальный курс НБУ на 27 декабря: 100 USD – 2726,7788 гривни; 100 EUR – 3110,7093 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2726,7788 (26 декабря – 2743,3934)

100 EUR – 3110,7093 (26 декабря – 3131,3092)

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Как сообщает УНИАН, в пятницу, 21 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 27,37/27,40 гривни/доллар.

Пятничные котировки оказались на 13 копеек выше уровня закрытия торгов в четверг. Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 31,22/31,26 гривни/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке 21 декабря по состоянию на 12:00 составляло 27,4358 гривни/доллар.