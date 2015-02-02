Фонд гарантирования начал ликвидацию еще трех неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 30 января начал процедуру ликвидации банков «Аксиома», «Демарк» и «Порто-Франко», сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, он начал процедуру ликвидации на основании решений Национального банка Украины об отзыве банковских лицензий и ликвидации банков. Информацию о начале выплат вкладчикам банков фонд обещает обнародовать дополнительно.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 29 сентября 2014 года ввел временную администрацию в банки «Порто-Франко» и «Демарк», 10 октября – в банк «Аксиома».

Справка УНИАН. Банк «Демарк» (Чернигов) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу небольших финучреждений. По информации на сайте банка, 49,76% его акций принадлежат владельцу компании «Фининвест» Андрею Шинковенко, проживающему в Краснодоне Луганской области.

Читайте такжеНБУ в прошлом году потратил на спасение проблемных банков больше 13 млрд гривеньБанк «Порто-Франко» (Одесса) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений. По информации банка, его основным владельцем являлся бизнесмен Мирослав Школенко, владевший 83,4314% акций банка. СМИ связывают Школенко с Одесским рынком «Остров», который был закрыт в 2013 году с целью строительства паркинга ТЦ «Одесский торговый дом».

Банк «Аксиома» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу небольших финучреждений. По информации на сайте НБУ, основными владельцами банка являются граждане Украины Татьяна Четверик, Василий Гусев и Олег Резников. СМИ связывают банк с харьковским бизнесменом, владельцем девелоперской компании «Аксиома» Игорем Сбитневым.