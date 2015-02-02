Рынок России перестал быть важнейшим для Украины и ЕС

Украинские экспортеры должны активнее переориентироваться на западные рынки и развивать торговлю с Европейским Союзом, сказал в эфире телеканала «1+1» министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Направление на Европу было выбрано правильно. В 2014 году наш экспорт в ЕС вырос на 10%. Наши компании должны переориентироваться на западные рынки», – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что рынок России, ранее считавшийся крупнейшим рынком по внешней торговле для Украины, перестал быть таковым. «Ситуация в торговле с Россией изменилась давно. Товарооборот за прошлый год упал в два раза. Россия не является большим рынком, как было еще несколько лет назад, – отметил Абромавичус. – 60 долларов обвал в цене на нефть при рекордной добыче 10 млн бареллей в день в России – это минус 200 млрд долл. экономики России. Даже для наших европейских партнеров Россия не является таким уж важным рынком. А кроме того, Россия всегда была особенно непредсказуемым партнером».

Читайте такжеУкраина хочет осенью начать переговоры с ЕС о пересмотре некоторых квотКак сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, экспорт украинских товаров в 2014 году составил 54,2 млрд долл., что оказалось на 14% меньше аналогичного показателя 2013 года. Импорт составил 52,6 млрд долл., что также меньше показателя 2013 года на 32%. В региональном разрезе на первое место по уровню активности торговли с Украиной вышли страны ЕС (35,5% общего объема торговли нашей страны). При этом в структуре украинского экспорта страны ЕС заняли 32%,в структуре импорта – 39%. Объем украинского экспорта вырос фактически во все государства Евросоюза за исключением Франции и Венгрии.

Второе и третье места по объемам торговли заняли соответственно страны СНГ (29% товарооборота) и страны Азии (24% товарооборота).

В ГФС отметили, что в 2014 году две трети (63%) украинского экспорта пришлось на 12 стран: Польшу, Италию, Германию, Нидерланды, Россию, Турцию, Египет, Китай, Индию, Беларусь, Казахстан и Саудовскую Аравию. Основной объем импорта (69%) Украина ввезла из 10 стран, в частности, из Германии, Италии, Польши, Венгрии, Франции, Китая, США, Турции и России.