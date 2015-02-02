Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам банка сына Януковича

Фонд гарантирования вкладов физических лиц со 2 февраля начал выплаты вкладчикам неплатежеспособного «Всеукраинского банка развития» гарантированной суммы возмещения через отделения банка, сообщила пресс-служба Фонда.

Согласно сообщению, выплаты будут возмещаться по депозитным договорам, срок которых закончился, и по текущим и карточным счетам.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 27 ноября признал «Всеукраинский банк развития» неплатежеспособным, и в результате Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию сроком на 3 месяца, до 27 февраля 2015 года. Нацбанк объяснил свое решение применением санкций к акционеру банка в виде замораживания активов со стороны Европейского Союза.

Читайте такжеЯрема уверяет, что все имущество Януковича и Ко арестовалиВ свою очередь, владеющая банком группа компаний «МАКО», принадлежащая сыну экс-президента Александру Януковичу, заявила, что банк является платежеспособным, а ходатайство об отмене санкций рассматривается в Суде справедливости ЕС, в связи с чем группа намерена обжаловать решение НБУ в суде. Однако группа признала, что банк находится в сложной ситуации в результате потери отделений в Крыму и на востоке Украины, в связи с чем она рассчитывала на поддержку регулятора.

Справка УНИАН. «Всеукраинский банк развития» (Киев) работает на рынке Украины с 2009 года и входит в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз.