Dow Jones вырос более чем на тысячу пунктов

Наибольший рост показали акции Apple и Microsoft.

Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.

Читайте такжеАмериканские индексы лихорадит: Минфин США пытается успокоить рынки

Как отметило информационное агентство Bloomberg, это самый значительный рост этого биржевого индекса на протяжении одной сессии за последние 9,5 лет.

В минувший понедельник, последний биржевой день перед Рождеством, Dow Jones рухнул на 653,17 пункта или на 2,91% в связи с опасениями участников рынка по поводу американо-китайских торговых противоречий, снижением цен на нефть и на фоне критики президентом Дональдом Трампом действий Федеральной резервной системы (ФРС).

По итогам сессии в среду индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, также продемонстрировал позитивную динамику: он вырос на 4,96% или на 116,6 пунктов до отметки 2467,70. Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 5,84% или на 361,44 пункт до 6554,35.

Особенно резко - сразу на 7,04% - выросли акции компании Apple, на 6,83% поднялись акции Microsoft, на 6,42% - акции Google, на 4,38% выросли акции банковской Citigroup. В связи с ростом цен на нефть сорта WTI с поставкой в феврале на 1,13% до $46,74 за баррель пошли вверх акции нефтяных компаний: у Marathon Oil - на 11,93%, у Perrigo - на 11,51%.

Комментируя ситуацию на рынке, управляющий инвестиционной компанией Fort Pitt Capital Group Ким Форрест заявил в интервью агентству Bloomberg, что одна из причин столь успешного биржевого дня в том, что участники рынка перестали испытывать опасения по поводу ухода Джерома Пауэлла с поста главы ФРС. "То, что глава ФРС не покинет свой пост сильно повлияло на позитивные настроения участников рынка, - отметил он. - Таким образом, на данный момент обеспокоенность по поводу последствий его ухода утихла".

Ранее в среду в интервью газете The Wall Street Journal председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет заявил, что хотя у Трампа имеются "политические разногласия" с Пауэллом, президент не намерен увольнять главу ФРС.