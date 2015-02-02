НБУ сегодня продавал банкам доллары уже по 16,09 гривень

Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 2 февраля продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 16,0879 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

«Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона – 3 млн долл. США. Средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона – 16,0879 грн за 1 доллар», – говорится в сообщении.

По информации НБУ, общий объем заявок субъектов рынка составил 10,3 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 16,0760 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк на валютном аукционе 30 января продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 16,0072 грн/долл.

Регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов для поиска равновесного курса.

С 28 ноября НБУ принял решение сократить объем продаваемой валюты с 5 млн долл. до 3 млн долл.