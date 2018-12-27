В Китае заявили о готовности к переговорам с США по торговле в начале 2019 года

Официальный представитель Минкоммерции КНР отметил, что китайская сторона как следует подготовилась к встречам.

Китайские власти полностью готовы к проведению в январе-марте 2019 года продуктивных переговоров с Соединенными Штатами по устранению взаимных экономических противоречий и прекращению торговых войн.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Минкоммерции КНР Гао Фэна.

"Группы специалистов Китая и США по торгово-экономическим переговорам постоянно поддерживают друг с другом тесные контакты, и к январю 2019 года, помимо обстоятельных телефонных обсуждений, китайская сторона уже как следует подготовилась к встречам, проработав конкретные детали их проведения", - отметил он, выступая на еженедельном брифинге.

По словам Гао Фэна, предварительные консультации перед ключевым переговорным процессом, который начнется 1 января, проходят в соответствии с намеченным планом.

1 декабря американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 в Аргентине договорились предпринять совместные усилия для заключения соглашения между двумя государствами, которое бы позволило прекратить эскалацию двусторонних торгово-экономических противоречий. Хозяин Белого дома заявил, что согласен пока не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов. С 1 января по 31 марта стороны будут проводить переговоры по соответствующим вопросам и в случае консенсуса могут завершить торговые войны.