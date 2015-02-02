Официальный курс гривни немного вырос после нового антирекорда

В прошлую пятницу укранская валюта резко упала до нового исторического минимума.

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 2 февраля с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 1614.6996 (с 30 января – 1615.7817); 100 евро – 1825.4179 (с 30 января – 1828.2570); 10 российских рублей – 2.3426 (с 30 января – 2.3509). Читайте такжеГривня на межбанке снизилась уже до 16,58 за долларКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе 2 февраля продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 16,0879 грн/долл. Общий объем заявок субъектов рынка составил 10,3 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 16,0760 грн/долл.

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