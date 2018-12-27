Рост украинской экономики по итогам года превысит 3% - Кубив

По словам первого вице-премьера, прогноз остается позитивным.

Рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2018 года превысит 3%.

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Об этом на заседании правительства заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Прогноз остается позитивным. По итогам года рост ВВП составит более 3%", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в декабре эксперты, принимавшие участие в дискуссии по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования в Министерстве экономического развития и торговли, сохранили прогноз по росту валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году на уровне 3%.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4%, правительство - на 3,2%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,3%, Всемирный банк - на 3,5%.