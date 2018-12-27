Вице-премьер рассказал, что обеспечит украинской экономике ежегодный рост на 5-7%

Кубив подчеркнул, что для ежегодного роста ВВП на 5-7% необходимы инвестиции, продолжение экономических реформ и кадровое обновление.

Для ежегодного роста валового внутреннего продукта на 5-7% необходимо выполнить пять факторов, среди которых - привлечение инвестиций, продолжение экономических реформ и кадровое обновление.

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Об этом на заседании правительства заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Для ощутимого результата нам необходимо расти на 5-7% ВВП в год. Драйверами такого роста должны стать пять факторов: первый - привлечение инвестиций, второй - продолжение структурных экономических реформ и кадровое обновление. Фактор третий - инновации и модернизация производства с локализацией в Украине. Фактор четвертый - поддержка малого и среднего бизнеса как базового приоритета нашей деятельности. А также увеличение объемов экспорта, кооперация, создание совместных предприятий, что формирует цепочку добавленной стоимости в Украине", - сообщил первый вице-премьер.