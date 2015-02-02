В Украине утвердили уже почти 80% местных бюджетов

По состоянию на 2 февраля в стране утверждены 9033 местных бюджета разных уровней, что составляет 76,8% от их общего количества, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, утверждены 21 областной бюджет, 138 бюджетов городов областного значения, 461 районный бюджет и районный бюджет в городах, 192 бюджета городов районного значения, 512 сельских и 7708 поселковых бюджетов.

Из 669 местных бюджетов, которые имеют право на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом, утверждены 607 местных бюджетов, или 90,7%.

Читайте такжеЛуганская ОГА получила право утверждать бюджет областиКак сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию (№1557). Закон необходим для принятия государственного бюджета на 2015 год. В 2015 году правительство делает первые шаги на пути к децентрализации власти. Изменения в Бюджетный кодекс закладывают новую систему межбюджетных отношений, в рамках которой правительство дает больший ресурс местным бюджетам, но в то же время увеличивает их ответственность по расходам.

В частности, правительство передает местным бюджетам 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги.