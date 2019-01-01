В Украине стартует монетизация субсидий на коммуналку

Уже с октября 2019 года денежная форма охватит всех получателей льгот и жилищных субсидий.

С 1 января 2019 года жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг будут предоставляться населению Украины в денежной форме.

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Такое решение было принято 27 декабря 2018 года во время заседания правительства.

"Проектом постановления предусматривается, что с 1 января 2019 года в денежной форме субсидии будут предоставляться тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением. Домохозяйства, которым субсидия уже назначена в текущем году, продолжат получать ее до окончания отопительного периода в соответствии с действующим сегодня порядком путем перечисления бюджетных денег местными органами социальной защиты населения на счета организаций, которые предоставляют услуги. Людям никаких действий относительно переоформления субсидий до мая делать не нужно", - сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Он подчеркнул, что с мая субсидии будут предоставляться в денежной форме всем домохозяйствам, которые ее получают на отопительный сезон, а также начнут в денежном виде предоставляться льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Начиная с октября 2019 года, денежная форма охватит всех получателей льгот и жилищных субсидий", - сказал он.

"С 1 января начинаем монетизацию субсидий. Многим поставщикам тепла и других услуг это невыгодно, ведь мы все будем выводить на свет. А люди получат возможность экономить денежную выплату. Это совсем другая система взаимоотношений между поставщиками и потребителями", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.