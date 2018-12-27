Гройсман спрогнозировал, на сколько вырастет экономика в следующем году

По словам премьер-министра, консенсус-прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году составляет 3,5%.

Консенсус-прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2019 году по состоянию на декабрь текущего года говорит о том, что рост национальной экономики составит 3,5%.

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Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Что касается 2019 года, то мы прогнозируем дальнейший рост. Консенсус-прогноз, который мы имеем на декабрь, говорит о росте в 3,5%. Подчеркиваю, что мы можем расти больше", - сказал он.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив добавил, что консенсус-прогноз предполагает рост украинского экспорта в 2019 году на 13%, а по промышленности рост должен составить 4%.

Как сообщал УНИАН, в декабре эксперты, принимавшие участие в дискуссии по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования в Министерстве экономического развития и торговли, сохранили прогноз по росту валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году на уровне 3%.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4%, правительство - на 3,2%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,3%, Всемирный банк - на 3,5%.