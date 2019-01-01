В Киеве с сегодняшнего дня подорожала квартплата

Поднятие цен объясняют ростом тарифа на электроэнергию.

С 1 января 2019 года Киев поднимает квартплату в части обслуживания домов и придомовой территории в связи с повышением цен на электроэнергию, которая используется для освещения мест общего пользования и функционирования лифтов в многоквартирных домах.

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«Растет цена электроэнергии для эксплуатации лифтов, освещения мест общего пользования согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Этот факт безусловно повлияет на увеличение стоимости содержания домов», - сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

Как пояснила УНИАН начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко, речь идет о том, что НКРЭКУ внесла изменения в одно из своих постановлений, согласно которому электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.

Радченко подчеркнула, что тариф на освещение в лифте и мест общего пользования заложен в тарифе на содержание дома и придомовой территории.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила увеличение тарифов на распределение электроэнергии для 32 облэнерго на 2019 год в соответствии с законодательными изменениями для внедрения нового рынка электроэнергии.

В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.