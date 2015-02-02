Нацбанк с 5 февраля переходит на единый рыночный курс валют - источник

Национальный банк Украины с 5 февраля отказывается от использования индикативного курса на валютном рынке и таким образом обеспечит единый курс

на уровне рыночного, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке со ссылкой на итоги еженедельного совещания НБУ с банкирами.

«Индикативный курс отменяется, с четверга переходим на рыночный курс», - сказал собеседник агентства. По его словам, в целом это позитивный шаг для рынка, способный выровнять разницу курсов и устранить таким образом стимулы для «черного» рынка, однако на начальном этапе официальный курс, вероятнее всего, снизится до рыночного курса на уровне около 21 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Национальный банк сообщил, что работает над устранением множественности курсов на валютном рынке и возможным введением новых механизмов поиска равновесного курса.

По информации участников рынка, они ожидают задекларированной НБУ отмены политики индикативных курсов на валютном рынке, что позволит торговать валютой по реальным курсам без ограничений и ликвидировать «серый» и «черный» рынок.

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НБУ в конце 2014 года перешел к симбиозу рыночно-административного регулирования курса, указывая рынку индикативный курс посредством проведения ежедневных аукционов на межбанковском валютном рынке в небольших объемах.