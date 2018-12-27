Порошенко впервые за три года получил дивиденды от Roshen

Rothschild Trust решил перечислить президенту дивиденды в размере более 556,7 млн грн.

Трастовый управляющий Rothschild Trust рассмотрел результаты многолетней деятельности по управлению корпорацией Roshen и впервые за три года принял решение перечислить президенту Украины Петру Порошенко долю прибыли (дивиденды) в размере более 556,7 млн грн, из которых в бюджет будет уплачено почти 60 млн грн налогов.

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Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу президента.

Сведения о полученной сумме, которая в пересчете на национальную валюту составляет 556 млн 742тыс. 460 грн, Порошенко подал в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"В установленный действующим законодательством срок он уплатит в бюджет почти шестьдесят миллионов гривень налогов, из них военный сбор составит около восьми миллионов гривень", - уточняет АП.

Часть денег, полученных от Rothschild Trust, будет направлены на благотворительность. Общая сумма расходов Порошенко (от Фонда Порошенко и от предприятий, владельцем которых он является) на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2018 гг. включительно превысила 1,2 млрд грн, отмечает АП. Из них на армию – более 500 млн грн. Среди получателей средств в условиях соучастии с другими меценатами - детская больница "Охматдет", Институт сердца, Центр детской кардиологии и хирургии, Национальный институт рака, Театр на Подоле и др.

Кроме того, в 2014-18 гг. Roshen заплатил в бюджеты различных уровней 8,2 млрд грн налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем её производства составляет 450 тысяч тонн в год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (г. Будапешт, Венгрия), а также масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).