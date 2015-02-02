Предпринимателям в январе вернули 4,8 млрд гривень НДС

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

Согласно сообщению, НДС в январе возмещен более 1900 хозяйствующим субъектам всех регионов Украины за исключением Луганской области.

В региональном разрезе наибольшие объемы возмещений получили Киев (1,5 млрд грн), Донецкая (1,13 млрд грн) и Днепропетровская (767 млн грн) области. В корпоративном сегменте самые большие объемы возмещений получили компания «Кернел-Трейд» (592 млн грн, Киев), ММК Ильича (550 млн грн, Донецкая область), корпорация «ИСД» (237 млн грн, Донецкая область), меткомбинат «Азовсталь» (106 млн грн, Донецкая область), Енакиевский металлургический завод (57 млн грн, Донецкая область), меткомбинат «Арселор Миттал Кривой Рог» (325млн грн, Днепропетровская область), компания «Евраз Сухая Балка» (159 млн грн, Днепропетровская область), Южный ГОК (64 млн грн, Днепропетровская область).

Наименьший объем возмещений получили предприниматели Черновицкой области – 5 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, объем возмещений налога на добавленную стоимость субъектам внешнеэкономической деятельности Украины в декабре 2014 года сократился в 2,6 раза – до 1,23 млрд грн против 3,25 млрд грн в ноябре 2014 года. В декабре 2014 года наибольшие объемы возмещений получили предприятия Киева (402,3 млн грн), Луганской области (272 млн грн), Донецкой области (195,2 млн грн), Одесской области (197,9 млн грн) и Запорожской области (104,8 млн грн).

В корпоративном разрезе наибольшие объемы возмещений получили Алчевский металлургический комбинат (271,9 млн грн), Одесский припортовый завод (197,2 млн грн) и Авдеевский коксохимический комбинат (35,2 млн грн).