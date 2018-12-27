Moody's повысило рейтинги Киева и Харькова

Прогноз также изменен на стабильный с позитивного.

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги двух украинских городов - Киева и Харькова - до Сaa1 с Сaa2 вслед за аналогичным повышением суверенного рейтинга Украины.

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Об этом говорится в сообщении Moody’s. Прогноз также изменен на "стабильный" с "позитивного".

Как сообщал УНИАН, в конце декабря международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Украины с Caa2 до Caa1. Прогноз по рейтингам изменился на "стабильный" с "позитивного"

В августе 2017 Moody's повысило кредитный рейтинг Украины с Caa3 до Caa2.