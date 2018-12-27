Украина получила первые миллионы евро под гарантии Всемирного банка

Deutsche Bank предоставил нам кредит на 349,3 млн евро.

Украина сегодня, 27 декабря, получила первые 349 млн евро под гарантии Всемирного банка, сообщает пресс-служба Министерства финансов. Согласно сообщению, деньги поступили в государственный бюджет Украины.

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"Deutsche Bank предоставил кредит в размере 349,3 млн евро в форме двух траншей: транша A в размере 53,2 млн евро со сроком погашения 4 года и транша B в размере 296,1 млн евро со сроком погашения 10 лет и льготным периодом 4,5 лет.

По этому кредиту было использовано часть гарантии в сумме 375 млн долл. США в эквиваленте в евро из общей суммы гарантии Всемирного банка в размере 750 млн долларов", - уточняет пресс-служба.

Следующий кредит под неиспользованную часть гарантий Украина планирует привлечь в первом квартале 2019 года, сообщает Минфин.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на 750 млн долл. По информации пресс-службы Всемирного банка, гарантия направлена на поддержку в Украине реформ в банковской системе, сфере противодействия коррупции, в сфере учета сельскохозяйственных земель, пенсионного обеспечения, субсидий на жилищно-коммунальные услуги и здравоохранения.

В Министерстве финансов Украины сообщили, что гарантия Всемирного банка представляет собой финансовый инструмент, который может быть использован правительством страны для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

Также в Минфине сообщили, что гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка.

Справка УНИАН. Всемирный банк - международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Во Всемирный банк Украина вступила в 1992 году (одновременно со вступлением в Международный валютный фонд) и является членом всех его структур.

С мая 2014 года Группа Всемирного банка предоставила Украине 5,5 млрд долл. США, а также гарантию оплаты газа в размере 500 млн долл.