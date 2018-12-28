Как попасть на главное бизнес-событие наступающего года – Лабораторию Онлайн Бизнеса

Крупнейший в Восточной Европе ежегодный саммит по привлечению клиентов из интернета пройдет в киевском Дворце спорта с 17 по 19 мая. Но, несмотря на 4 000 мест в зале, опыт предыдущих событий показывает, что оттягивать покупку билетов не стоит. Как минимум 25% было забронировано сразу по окончании #ЛОБ18 в мае уходящего года.

С октября периодически открывались окна ранней предпродажи, во время которых была выкуплена значительная часть билетов.

Сейчас – лучшее время, если вы планируете забронировать места на главное бизнес-событие 2019 года. На официальном сайте действует акция “2 по цене 1”. Это возможность получить билеты за полцены.

Предложение перестанет действовать, как только откроются официальные продажи.

Что ждет участников саммита:

Практический контент. За 3 дня посетители получают актуальные инструменты для продвижения бизнеса. Правильно внедрив хотя бы половину из них, они ощутимо улучшают результаты и опережают конкурентов на несколько шагов. В 2019-м на сцену выйдут только суперзвезды бизнес-тематики.

Сильное окружение. Лаборатория – место, где предприниматели находят нужные знакомства. В 2018 году 89% из 4 000 посетителей составили собственники бизнесов. Проявляя активность, участники пополняют телефонные книги сотнями новых полезных номеров.

Новый уровень мотивации. Атмосфера – одна из главных причин, по которым люди идут на #ЛОБ. Кейсы успешных предпринимателей и конкретные инструкции заставляют работать над бизнесом до получения более чем просто хороших результатов.

Уже опубликован официальный видеоотчет с прошлогоднего саммита:

Узнать больше информации и забронировать билеты можно на официальном сайте gmsummit.me.