Украина включила в список офшорных зон еще 5 стран

В список попали государства из Южной Америки, Африки и Тихоокеанского региона.

Кабинет министров внес Тринидад и Тобаго, Намибию, Гуам, Палау и Американское Самоа в перечень офшорных зон.

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Решение было принято на заседании правительства 27 декабря, сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Украина периодически обновляет свой перечень офшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отмечают в Кабмине.

"Форум сформировал "черный список" государств, не настроенных на сотрудничество по вопросам налогообложения и не имплементирующих стандарты ОЭСР, к которому и вошли указанные страны", - говорится в сообщении.

Ожидается, что решение позволит более эффективно предотвращать и противодействовать отмыванию денег, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия.

Напомним, в 2017 году правительство Украины расширило список государств, операции с контрагентами которых подпадают под контроль в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании. В список добавлены Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия, Венгрия. Общее количество стран в этом списке увеличилось до 85.