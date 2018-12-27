Кабмин создал рабочую группу по разделению ГФС

В состав рабочей группы войдут представители органов исполнительной власти, международных и общественных организаций, народные депутаты Украины, эксперты.

Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам реформы Государственной фискальной службы.

Читайте такжеНасиров сегодня вернулся на работу в ГФС - источник

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в четверг, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, состав рабочей группы будет утверждаться Министром финансов и не будет превышать 50 человек. В состав рабочей группы войдут представители органов исполнительной власти, международных и общественных организаций, народные депутаты Украины, эксперты.

Кабинет министров также определил основные задачи рабочей группы.

«Рабочая группа будет осуществлять анализ предложений по реформированию государственной налоговой и таможенной служб и подавать на рассмотрение Кабинета министров разработанные рекомендации. Это будет способствовать внедрению международного опыта в сфере построения эффективной организационной и функциональной структуры органов государственной власти, реализующих налоговую и таможенную политику», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Кабинет министров одобрил постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.