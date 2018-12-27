После нескольких дней укрепления гривня сдает позиции

Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 27,49/27,52 грн/долл. Текущие котировки на 24 копейки ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

В четверг, 27 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,49/27,52 грн/долл. Читайте такжеЭкономист спрогнозировал, сколько будут стоить доллар и евро в 2019 году Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 24 копейки ниже уровня закрытия вчерашних торгов. Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,41/31,44 грн/евро. По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,4558 грн/долл. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2745.4979 (27 декабря – 2726.7788) 100 EUR – 3123.5530 (27 декабря – 3110.7093)

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