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После нескольких дней укрепления гривня сдает позиции

20:08, 27 декабря 2018
Финансы
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Текущие котировки гривни на 24 копейки ниже уровня закрытия вчерашних торгов / фото УНИАН

В четверг, 27 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,49/27,52 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 24 копейки ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,41/31,44 грн/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,4558 грн/долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2745.4979 (27 декабря – 2726.7788)

100 EUR – 3123.5530 (27 декабря – 3110.7093)

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Теги: #курс гривни#курс евро#курс доллара