Минэкономики России резко ухудшило все экономические прогнозы

Минэкономразвития РФ в третий раз за полгода пересмотрело макропрогноз под влиянием санкций и цен на нефть - ведомство резко ухудшило все основные показатели - оценки динамики оттока капитала, инвестиций, реальных доходов населения, потребительского спроса, инфляции и ВВП, пишет Рейтер.

Цена на нефть, положенная в основу нового прогноза, снижена вдвое - до $50 за баррель со $100, исходя из которых в конце лета был посчитан бюджет на 2015 год.

Минэкономики уже пересматривало прогноз в начале декабря - тогда ведомство закладывало цену на нефть $80 за баррель и снижение экономики на 0,8%, но и он быстро устарел.

Инфляция на конец 2015 года должна составить, согласно новому прогнозу, около 12%.

Высокая инфляция выльется в снижение реальных доходов (более 6%) и реальной заработной платы (более 9%), что приведет к серьезному сокращению потребительского спроса -- по новому прогнозу министерства, оборот розничной торговли может упасть на 8%.

Падение инвестиций в основной капитал составит около 13%, спад в промышленности - 1,6%.

Отток капитала из РФ в 2015 году ожидается в объеме $115 миллиардов.

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Исходя из новых цифр прогноза, Минфин к концу февраля должен будет подготовить поправки в бюджет на 2015 год.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил ранее, что при нефти $50 за баррель казна недосчитается примерно четверти всех доходов бюджета, или более 3 триллионов рублей.