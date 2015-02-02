Гривня на закрытии межбанка снизилась до 16,62 за доллар

В понедельник, 2 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов снизились до 16,42/16,62 грн/долл. с 16,38/16,58 грн/долл. на открытии торгов.

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Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что сделки проходили активно.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,62/18,84 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2390/0,2430 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 16,2373 грн/долл., к этому часу было заключено 207 соглашения, объем торгов составил 154,45 млн долл.