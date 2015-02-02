Дефицит госбюджета в прошлом году снизился на 4,6 млрд гривень

Дефицит государственного бюджета Украины в 2014 году составил 60,078 млрд грн, что на 4,629 млрд грн, или на 7,15%, меньше дефицита в 2013 году, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Дефицит государственного бюджета в сопоставимых условиях (без учета выпуска ОВГЗ на сумму 17,993 млрд грн) составил 60 077,7 млн грн, что на 4 629,0 млн грн меньше уровня дефицита государственного бюджета за аналогичный период прошлого года (64 706,7 млн грн)», - говорится в сообщении.

При этом, по данным министерства, фактический дефицит госбюджета за 2014 год составил 78,07 млрд грн, что на 20,7% больше показателя за 2013 год.

Министерство отмечает, что фактический дефицит включает выпуск ОВГЗ на предоставление субвенции из государственного бюджета местным бюджетам для компенсации разницы в тарифах на сумму 11,109 млрд грн и выпуск ОВГЗ на оформление возмещения налога на добавленную стоимость, задекларированного к возмещению до 1 января 2014 года на сумму 6,884 млрд грн. Фактический дефицит составил 88,1% годового планового показателя с изменениями.

По информации Минфина, сводный бюджет за 2014 год выполнен с дефицитом 72,049 млрд грн, что на 8,458 млрд грн, или на 13,3%, больше дефицита за 2013 год.

Доходы госбюджета в 2014 году составили 356,958 млрд грн, что на 17,731 млрд грн, или на 5,2%, больше показателя за 2013 год. Доходы сводного бюджета составили 455,927 млрд грн, что на 13,139 млрд грн, или на 3%, больше, чем в 2013 году ранее. В общий фонд госбюджета поступило 310,653 млрд грн, и, таким образом, по сравнению с 2013 годом поступления выросли на 19,081 млрд грн, или на 7,3%.

Кассовые расходы госбюджета в 2014 году составили 430,109 млрд грн, что на 26,653 млрд грн, или на 6,6%, больше показателя за 2013 год. Расходы сводного бюджета за этот период составили 523,005 млрд грн, что на 17,161 млрд грн, или на 3,4%, больше, чем годом ранее. Расходы общего фонда госбюджета в 2014 году составили 371,153 млрд грн, и, таким образом, выросли на 10,301 млрд грн, или на 2,9%.

Также сообщается, что в 2014 году погашение основной суммы долга госбюджета составило 120,820 млрд грн, в том числе внутреннего долга – 68,044 млрд грн, внешнего – 52,776 млрд грн. Госзаимствования на финансирование бюджета проведены в объеме 181,127 млрд грн. Поступления от приватизации государственного имущества в 2014 году составили 466,9 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2013 года составил 64,708 млрд грн, что на 11,320 млрд грн, или на 21,2%, больше дефицита по итогам 2012 года в размере 53,387 млрд грн.

Верховная Рада 31 июля 2014 года приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год, согласно которым доходы госбюджета в 2014 году составят 377,822 млрд грн, расходы – 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит – 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга – 806,962 млрд грн.