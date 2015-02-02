Абромавичус: переговоры с миссией МВФ проходят в непростой обстановке

Миссия Международного валютного фонда, находящаяся в Украине с 8 января, продолжит свою работу до конца текущей недели, заявил перед началом заседания Совета реформ при президенте Украины министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

"По миссии МВФ – ну, еще несколько дней (она будет работать в Украине- УНИАН), думаю да, как и планировали – до конца недели. Они были у нас, мы обсуждали ключевые вопросы по плану дерегуляции и реформ госкорпораций. Мы четко обозначили сроки, когда надо представить концепции, когда начинать процесс", - сказал Абромавичус.

Также министр отметил, что переговоры с миссией проходят в непростой обстановке, но в случае направленности украинского правительства на реформы МВФ готов предоставить необходимую поддержку.

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"У них, конечно, возникают вопросы, но они отмечают, что мы на правильном пути, и если нужна будет помощь, то они готовы предоставить. Совместно со Всемирным банком. Здесь наше видение с ними совпадает", - сказал глава Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд пока не определил дату заседания Совета директоров, во время которого может быть принято решение об удовлетворении просьбы украинских властей о новой долгосрочной программе кредитования украинской экономики, включающей механизм расширенного финансирования EFF.

В середине января правительство Украины обратилось к Совету директоров МВФ с просьбой рассмотреть возможность утверждения новой программы сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), предполагающего выделение значительного объема средств на период до 4 лет. Решение о новой программе будет принимать Совет директоров МВФ на основании результатов работы миссии фонда, которая работает в Киеве с 8 января.