В последний раз резервы превышали отметку в 20,7 миллиарда долларов еще в октябре 2013 года.

Международные резервы Украины обновили пятилетний максимум и увеличились до 20,7 миллиарда долларов после поступления в государственный бюджет кредитных средств в размере 349,3 миллиона евро, предоставленных Deutsche Bank под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

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"Международные резервы Украины увеличились до 20,7 миллиарда долларов. В последний раз резервы превышали данную отметку еще в октябре 2013 года. Обновление пятилетнего максимума произошло", - сообщили УНИАН в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщал УНИАН, 27 декабря Украина привлекла кредитные средства в размере 349,3 миллиона евро, предоставленные Deutsche Bank под гарантию Международного банка реконструкции и развития.

По данным Минфина, средства предоставлены под гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг.

В Минфине добавили, что привлечение следующего кредита под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка ожидается в первом квартале 2019 года.

Кроме того, в декабре Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на 750 миллионов долларов, которая поможет привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 миллиарда долларов.

В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 миллиарда долларов.